HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Persembahkan New Family 100 Festival di Jabodetabek dan Jawa Barat, Cek Jadwalnya!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |21:21 WIB
GTV Persembahkan New Family 100 Festival di Jabodetabek dan Jawa Barat, Cek Jadwalnya!
GTV Channel 30
JAKARTA - GTV kembali membawa keceriaan langsung ke dekat Anda melalui kemeriahan New Family 100 Festival. Acara ini merupakan bentuk apresiasi GTV untuk menyapa pemirsa setia.

GTV akan mendatangi langsung berbagai titik di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat untuk menghibur warga secara tatap muka langsung. Adapun daftar kota yang akan dikunjungi antara lain:

Karawang 
Bekasi 
Jakarta 
Bogor 
Sukabumi 
Depok 
Kabupaten Tangerang
Tangerang Selatan

Tidak hanya sekadar menonton di layar kaca, dalam festival ini Anda berkesempatan untuk melihat langsung aksi sang host Irfan Hakim. Irfan Hakim mengajak seluruh warga untuk datang ramai-ramai dan merasakan langsung keseruan game show  keluarga paling populer ini.

Salah satu hal yang paling dinantikan adalah berbagai aktivitas seru yang telah disiapkan oleh GTV. Pengunjung tidak hanya datang untuk menonton, tetapi juga bisa ikut bermain dan membawa pulang hadiah-hadiah menarik.

Topik Artikel :
Family 100 New Family 100 GTV
