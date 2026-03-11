GTV Persembahkan New Family 100 Festival di Jabodetabek dan Jawa Barat, Cek Jadwalnya!

JAKARTA - GTV kembali membawa keceriaan langsung ke dekat Anda melalui kemeriahan New Family 100 Festival. Acara ini merupakan bentuk apresiasi GTV untuk menyapa pemirsa setia.

GTV akan mendatangi langsung berbagai titik di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat untuk menghibur warga secara tatap muka langsung. Adapun daftar kota yang akan dikunjungi antara lain:

Karawang

Bekasi

Jakarta

Bogor

Sukabumi

Depok

Kabupaten Tangerang

Tangerang Selatan

Tidak hanya sekadar menonton di layar kaca, dalam festival ini Anda berkesempatan untuk melihat langsung aksi sang host Irfan Hakim. Irfan Hakim mengajak seluruh warga untuk datang ramai-ramai dan merasakan langsung keseruan game show keluarga paling populer ini.

Salah satu hal yang paling dinantikan adalah berbagai aktivitas seru yang telah disiapkan oleh GTV. Pengunjung tidak hanya datang untuk menonton, tetapi juga bisa ikut bermain dan membawa pulang hadiah-hadiah menarik.