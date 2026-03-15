MNCTV Rumahnya Dangdut Hadirkan Pesta Rakyat Spektakuler di Berbagai Kota Mulai April

JAKARTA - MNCTV sebagai Rumahnya Dangdut kembali menghadirkan hiburan spektakuler bagi masyarakat Indonesia dengan semakin mendekatkan diri kepada para pemirsanya di berbagai kota. Salah satu rangkaian kegiatan yang disiapkan adalah Road to Kilau Raya, sebuah pesta rakyat meriah yang selalu dinantikan para pecinta dangdut.

Mengusung semangat “MNCTV Rumahnya Dangdut”, program ini menjadi wujud komitmen MNCTV dalam menghadirkan hiburan yang tidak hanya dapat dinikmati melalui layar televisi, tetapi juga secara langsung melalui rangkaian kegiatan off air yang meriah.

Road to Kilau Raya dikenal sebagai salah satu event yang selalu mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat di setiap kota penyelenggaraannya. Setiap penyelenggaraan acara ini mampu menghadirkan sekitar 40 ribu penonton yang memadati lokasi untuk menikmati kemeriahan panggung dangdut spektakuler dari MNCTV.

Di setiap penyelenggaraannya, MNCTV menghadirkan parade artis dangdut paling hits yang siap menghibur masyarakat dengan penampilan terbaik mereka. Panggung megah, kolaborasi para bintang dangdut ternama, serta nuansa budaya yang kental menjadikan Road to Kilau Raya sebagai pesta rakyat yang penuh warna dan selalu dinantikan kehadirannya.

Tidak hanya konser musik, kemeriahan acara juga akan semakin lengkap dengan kehadiran berbagai program unggulan MNCTV. DMD Tok Tok Rezeki akan hadir langsung menyapa masyarakat dengan membawa kejutan spesial yang siap mengetuk pintu rumah warga. Selain itu, DMD On The Road juga akan meramaikan kota dengan panggung karaoke berjalan yang mengajak masyarakat bernyanyi bersama dan merasakan keseruan dangdut secara langsung.