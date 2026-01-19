Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bukan Bioskop-Bioskopan! Maraton Action dan Teror Monster di GTV Big Movies

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |23:02 WIB
Bukan Bioskop-Bioskopan! Maraton Action dan Teror Monster di GTV Big Movies
Big Movies GTV
A
A
A

JAKARTA - Buat kamu yang ngaku pemberani dan pecinta adrenalin, Minggu ini GTV Big Movies siap menghadirkan paket lengkap yang bikin jantung berdebar-debar. Ketegangan aksi baku hantam berpadu dengan teror mencekam dari makhluk-makhluk buas!

Mulai dari serangan lebah pembunuh, ular raksasa, hingga duel brutal para legenda Hollywood, semua tersaji lengkap. Ini bukti kalau GTV adalah Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan. Saksikan setiap SELASA-KAMIS Mulai Pukul 18.30 WIB dan JUMAT-SENIN Mulai Pukul 20.00 WIB hanya di GTV!

Senin, 19 Januari 2026

DESTRUCTION OF OPIUM AT HUMEN
Kisah sejarah di jaman Dinasti Qing, aksi heroik memberantas peredaran racun mematikan.

SWORD DYNASTY: MESSY INN
Sebuah penginapan misterius menjadi arena pertarungan mematikan para pendekar sakti yang memperebutkan pusaka.

Selasa, 20 Januari 2026

