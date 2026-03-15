Selamat, Sulthon Jadi Juara 1 Cahaya Muda 2026

JAKARTA - Kontestan asal Sarulangun, Sulthon berhasil menjadi juara Cahaya Muda 2026. Penampilan dakwah Sulthon di malam puncak Grand Final pada Sabtu (14/3/2026) ini berhasil mengantarkannya menjadi juara pertama.

Sulthon berhasil mendapat gelar Juara 1 setelah menampilkan materi menarik dan berhasil menjawab soal tantangan dari para dewan juri. Kegigihannya di malam Grand Final berhasil membawanya menjadi Juara Pertama.

Adapun Juara Terfavorit diraih oleh Duo Z asal Kampar, Juara 3 oleh Kecap - Jakarta, dan Juara 2 oleh Fadly - Bone.

Sulthon mendapatkan hadiah spesial yakni uang tunai senilai Rp40 juta dan hadiah Umrah. Juara Terfavorit mendapat hadiah Rp10 Juta dan perjalana Umrah. Juara 2 mendapat uang Rp20 juta serta Umrah.

Sebagai informasi, iNews Media Group menghadirkan program pencarian bakat religi pertama, lewat program Cahaya Muda Indonesia, kali ini talent search ini dibuat untuk mencari Dai-Dai yang mampu menebar cahaya quran dari seluruh penjuru Nusantara. Acara ini kembali digelar di Studio 15 MNC Studios Kb. Jeruk, pkl.21.00 wib (Live di iNews).

Cahaya Muda Indonesia 2026 dipandu oleh Host Ruben Onsu, dan tentunya Dai-Dai muda ini di nilai oleh para ulama-ulama dan guru terbaik negeri ini, beliau adalah Habib Nabiel Al Musawa, Ust. Abi Amir Faishol, dan Habib Muhamad Syahab.

Ada 4 Finalis yang berjuang dengan menunjukan dakwah terbaiknya untuk mendapatkan predikat sebagai Juara Cahaya Muda Indonesia. Dan mereka adalah Fadly - Bone, Kecap - Jakarta, Sulthon - Sarolangun dan Duo Z - Kampar.



