Jagonya Film! Waktunya Maraton Film Action di GTV Big Movies

JAKARTA - Minggu ini, GTV kembali menghadirkan ketegangan di ruang keluarga kamu! GTV sudah menyiapkan deretan film aksi, mulai dari ledakan dahsyat, misi mata-mata menegangkan, hingga pertarungan sengit dengan monster, semuanya ada di sini.

Ini saatnya kamu maraton film berkualitas di GTV Big Movies, Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan. Siapkan mental, karena Tom Cruise dan deretan pendekar Asia yang siap beraksi!

Minggu ini, layar kaca GTV akan didominasi oleh pesona dan ketangguhan Tom Cruise dalam dua film blockbuster yang wajib ditonton:

MISSION: IMPOSSIBLE III

Agen rahasia Ethan Hunt (Tom Cruise) kembali ditarik ke lapangan untuk menghadapi musuh paling kejam sepanjang kariernya, Owen Davian. Dengan nyawa istrinya yang jadi taruhan, Ethan harus berpacu dengan waktu dalam misi penyelamatan yang mustahil dan penuh intrik mematikan.

MINORITY REPORT

Di masa depan, kejahatan bisa diprediksi sebelum terjadi. Namun, situasi berbalik kacau ketika kepala unit "Precrime" (Tom Cruise) justru dituduh akan melakukan pembunuhan yang belum ia lakukan. Ia harus lari dari sistem canggih yang ia bangun sendiri demi membuktikan dirinya tidak bersalah.

Tak hanya aksi Hollywood, GTV juga memanjakan kamu dengan deretan film fantasi dan laga Asia yang tak kalah seru. Simak judul-judul yang siap menemani malam santai kamu: