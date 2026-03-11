Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Rekomendasi Drama Adaptasi Webtoon yang Seru Ditonton saat Ngabuburit

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |10:01 WIB
5 Rekomendasi Drama Adaptasi Webtoon yang Seru Ditonton saat Ngabuburit
Business Proposal
JAKARTA - Industri hiburan Korea Selatan dalam satu dekade terakhir mengalami lonjakan besar dalam produksi drama yang diadaptasi dari webtoon dan web novel. Para kreator berhasil menghidupkan cerita digital menjadi kisah layar yang emosional dan memikat.

Mulai dari romansa manis, kisah cinta penuh emosi, hingga drama balas dendam menegangkan sukses memikat penonton global. Serial yang diadaptasi dari webtoon biasanya memiliki alur cerita yang ringan dan cocok untuk dijadikan tontonan saat ngabuburit menjelang waktu berbuka puasa.

Berikut ini sederet rekomendasi drama Korea romantis adaptasi webtoon dan novel terbaik yang cocok menemani waktu ngabuburit:

- True Beauty

Dengan miliaran penonton di seluruh dunia, True Beauty menjadi salah satu drama sekolah paling sukses dalam genre romansa. Drama ini diadaptasi dari webtoon populer yang telah dibaca lebih dari empat miliar kali.

Ceritanya mengikuti seorang gadis yang awalnya tidak percaya diri dengan penampilannya, namun berhasil mengubah hidupnya lewat kemampuan makeup hingga dijuluki “dewi”.

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
KDrama Film Korea Film
