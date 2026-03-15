Erika Carlina Antusias Dapat Peran Jadi Seorang Ibu di Film Terbaru

JAKARTA - Erika Carlina mengaku mendapat pengalaman baru dalam film terbarunya berjudul "Jangan Buang Ibu" karena untuk pertama kalinya ia memerankan karakter seorang ibu.

“Di sini peran aku kebetulan ini pertama kali aku dapat peran sebagai ibu. Dan pada kenyataannya sekarang aku sudah menjadi ibu, jadi sangat relate banget untuk aku,” kata Erika.

Ia juga memerankan sosok menantu dalam keluarga tersebut.

“Mungkin ada yang relate dalam keluarganya, menjadi menantu itu juga nggak gampang,” ujarnya.

Erika mengaku sempat tidak percaya diri mengambil peran drama karena selama ini identik dengan film horor.

“Mungkin karena sudah melekat banget sama film horor, aku juga jadi nggak pede main film drama. Cuma Mas Agung ngeyakinin aku bahwa aku harus punya film drama,” katanya.

Film drama keluarga “Jangan Buang Ibu” resmi diperkenalkan kepada publik lewat sebuah jumpa pers yang menghadirkan para pembuat film dan para pemainnya. Film produksi LEO Pictures ini mengangkat kisah emosional tentang hubungan ibu dan anak yang sarat pesan tentang keluarga, perhatian, serta arti kehadiran seorang ibu dalam kehidupan.