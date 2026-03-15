Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Erika Carlina Antusias Dapat Peran Jadi Seorang Ibu di Film Terbaru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |12:14 WIB
Jangan Buang Ibu
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina mengaku mendapat pengalaman baru dalam film terbarunya berjudul "Jangan Buang Ibu" karena untuk pertama kalinya ia memerankan karakter seorang ibu.

“Di sini peran aku kebetulan ini pertama kali aku dapat peran sebagai ibu. Dan pada kenyataannya sekarang aku sudah menjadi ibu, jadi sangat relate banget untuk aku,” kata Erika.

Ia juga memerankan sosok menantu dalam keluarga tersebut.

“Mungkin ada yang relate dalam keluarganya, menjadi menantu itu juga nggak gampang,” ujarnya.

Erika mengaku sempat tidak percaya diri mengambil peran drama karena selama ini identik dengan film horor.

“Mungkin karena sudah melekat banget sama film horor, aku juga jadi nggak pede main film drama. Cuma Mas Agung ngeyakinin aku bahwa aku harus punya film drama,” katanya.

Film drama keluarga “Jangan Buang Ibu” resmi diperkenalkan kepada publik lewat sebuah jumpa pers yang menghadirkan para pembuat film dan para pemainnya. Film produksi LEO Pictures ini mengangkat kisah emosional tentang hubungan ibu dan anak yang sarat pesan tentang keluarga, perhatian, serta arti kehadiran seorang ibu dalam kehidupan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/206/3206416//agak_laen-yd43_large.JPG
Kalahkan Avengers, Agak Laen 2: Menyala Pantiku! Jadi Film Terlaris Sepanjang Masa di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/206/3206408//caster_ikatan_darah-ygaF_large.JPG
Sinopis Film Ikatan Darah: Mantan Atlet Pencak Silat yang Harus Berhadapan dengan Gengster Brutal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/206/3206222//business_proposal-EYfH_large.JPG
5 Rekomendasi Drama Adaptasi Webtoon yang Seru Ditonton saat Ngabuburit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/206/3205631//hanung_bramantyo-XO8v_large.JPG
Akhiri Trauma, Hanung Bramantyo Kembali Garap Genre Film Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/206/3204817//novel_seporsi_mie_ayam_sebelum_mati-Os5b_large.JPG
Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Resmi Diadaptasi ke Film, Siap Masuk Tahap Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/33/3204384//dj_bravy_pamer_tatoo_baru-r6Gn_large.JPG
Jadi Mantan, DJ Bravy Pamer Tato Nama Anak Erika Carlina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement