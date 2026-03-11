Sinopis Film Ikatan Darah: Mantan Atlet Pencak Silat yang Harus Berhadapan dengan Gengster Brutal

JAKARTA - Film laga Indonesia "Ikatan Darah" mencuri perhatian dunia setelah tampil dalam world premiere di ajang bergengsi Fantastic Fest di Texas, Amerika Serikat.

Dengan balutan adegan laga brutal, pertarungan intens, dan drama keluarga yang emosional, film besutan Uwais Picture ini langsung mendapat respons antusias dari penonton internasional.

Produser Eksekutif film, Yentonius Jerriel Ho, mengaku sangat bersyukur karena karya sineas Indonesia mampu menembus panggung perfilman dunia.

“Capaian ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua. Ikatan Darah adalah karya anak bangsa yang mendapat kesempatan tampil dalam world premiere di Fantastic Fest Amerika Serikat,” ujar pria yang akrab disapa Bang Aloy, Rabu, 11 Maret 2026.

Bang Aloy menyebut Fantastic Fest merupakan salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat, yang menampilkan berbagai film aksi, horor, fantasi hingga fiksi ilmiah