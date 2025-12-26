Titus The Detective Episode The Centenary of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI

Titus The Detective Episode The Centenary of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan serial animasi Titus The Detective. Minggu ini, ada episode The Centenary of Steamburg yang akan menemani si kecil. Yuk, simak sinopsisnya.

Professor Lemming hampir selesai membuat mesin untuk Clockwork. Di saat bersamaan, persiapan perayaan ke-100 tahun Kota Steamburg juga nyaris rampung.

Titus, Fyra, dan Bobit masih belum juga memecahkan kode di Tablet Hieroglyph. Akhirnya, Titus meminta Fyra dan Bobit pergi ke City Hall lebih dulu untuk membubarkan acara tersebut.

Dia merasa, sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Ketika di perjalanan, Fyra dan Bobit diserang oleh Clockwork Goons. Fyra kemudian menyuruh Bobit untuk pergi lebih dulu.

Ternyata, semua orang sudah berkumpul di City Hall. Bobit berusaha membubarkan kerumunan namun tidak ada yang percaya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?