Titus The Detective Episode Terror, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |10:30 WIB
Titus The Detective Episode Terror, Minggu Pagi di RCTI
Titus The Detective Episode Terror, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Minggu pagi menjadi momen bagi si kecil mengikuti petualangan Titus dan sahabatnya memecahkan berbagai misteri dalam Titus The Detective.

Episode Terror yang tayang minggu ini bercerita tentang Angus, Ketua Redaksi Steamburg Post yang mendapat surat ancaman. 

Bersama surat tersebut, terdapat sebuah foto dirinya yang disilang merah. Angus meminta Titus untuk mengungkap siapa yang mengirimkan surat tersebut. 

Setelah memeriksa dengan seksama, Titus menemukan dua sidik jari pada surat ancaman dan foto Angus yang disilang merah. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak penonton menjelajah Steamburg dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba.

