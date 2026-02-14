Advertisement
KIKO Season 4 Episode Dentist Appointment, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |06:30 WIB
KIKO Season 4 Episode Dentist Appointment, Hanya di RCTI
KIKO Season 4 Episode Dentist Appointment, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Minggu pagi Anda dan keluarga akan semakin hangat dengan KIKO Season 4. Yuk, simak sinopsis episode Dentist Appointment yang bakal tayang minggu ini.

Patino yang menderita sakit gigi harus menjalani operasi. Namun ia ketakutan karena dokter yang akan mengoperasinya adalah dokter robot. 

Dia bersikeras ingin dokter sungguhan, begitupun warga Neo Asri lainnya. Kiko dan teman-temannya pun mendatangi Dokter DenT yang menghilang sejak munculnya dokter robot. 

Perjalanan Kiko dan teman-temannya terhambat ketika pesawat tidak mampu menerjang lebatnya hutan. Mereka Bertemu banyak hewan yang nyaris menyerang Patino. 

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan episode Dentist Appointment animasi KIKO hanya di RCTI, pada Minggu, 15 Februari 2026, pukul 08.00 WIB.

