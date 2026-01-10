Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI

Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI akan meramaikan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan episode Lights Out series animasi Titus The Detective.

Episode kali ini Mini Enygma padam yang membuat Kota Steamburg gelap gulita. Wali Kota pun memerintahkan Titus dan Professor Lemming untuk mengatasi masalah tersebut.

Kepanikan masyarakat membuat Wali Kota turut meminta kepolisian segera menangkap seluruh tahanan yang kabur. Ia khawatir para tahanan berulah dan memperbesar masalah.

Titus dan kawan-kawannya harus menemukan Machine Zero, Mini Enygma pertama yang disisipkan bug dan menginfeksi lainnya.

Selama pencarian berlangsung, tiba-tiba Titus diserang orang tak dikenal yang mengincar Blue Diamond. Apa yang akan terjadi selanjutnya?