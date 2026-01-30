Advertisement
Titus The Detective Episode The First Case, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |19:30 WIB
Titus The Detective Episode The First Case, Minggu Pagi di RCTI
Titus The Detective Episode The First Case, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan kembali menayangkan episode baru Titus The Detective pada Minggu (1/2/2026). Yuk, simak sinopsis episode The First Case yang akan tayang pekan ini. 

Titus mendapat kasus untuk menyelidiki soal kamar Jacob yang tiba-tiba berantakan, padahal dia sedang berada di dalam penjara. Saat penyelidikan, Titus menemukan botol parfum beraroma melati di kamar Jacob.

Pip dan Jessica terkejut saat mencium aroma tersebut karena Jacob alergi terhadap melati. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan lewatkan episode The First Case series animasi Titus The Detective, hanya di RCTI, pada Minggu (1/2/2026), pukul 07.30 WIB.

Series animasi produksi MNC Animations tersebut juga tayang di MNCTV, setiap hari Minggu pukul 08.30 WIB. Jadi, mari memecahkan kasus misterius bersama Titus Detective Squad!

Tak hanya menghadirkan hiburan seru, Titus The Detective juga sarat dengan nilai edukasi yang bercerita tentang kegigihan, kejujuran, persahabatan, dan gotong royong. Hal ini karena semua misteri itu selalu ada jawabannya.

Program animasi Titus The Detective  juga dapat Anda saksikan melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh gratis melalui App Store atau Play Store. Atau, silakan mengakses laman  www.rctiplus.com.**

(SIS)

