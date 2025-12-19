Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |14:30 WIB
Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI
Titus The Detective
JAKARTA - RCTI akan menyemarakkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan series animasi Titus The Detective. Pekan ini, animasi populer ini akan menghadirkan episode baru, The Last Piece. Yuk, simak bocoran sinopsisnya.

Professor Lemming menghilang bersama Pink Diamond. Titus menemukan catatan rahasia Professor Lemming yang mengatakan kalau Pink Diamond adalah Malvolia. Titus dan teman-temannya berpencar ke seluruh kota untuk mencari keberadaan Professor Lemming.

Namun siapa sangka, mereka tiba-tiba diserang oleh Clockwork Goons yang mengincar Blue Diamond yang dibawa oleh Titus. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan episode The Last Piece Titus The Detective hanya di RCTI, pada Minggu, 21 Desember 2025, pukul 07.30 WIB.

Animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap hari Minggu pukul 08.30 WIB. Yuk, pecahkan kasus bersama skuad Titus The Detective.

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menyajikan hiburan seru untuk si kecil. Ia juga menjadi wadah bagi anak untuk belajar mengenai nilai dan moral penting tentang kejujuran, persahabatan, dan gotong royong. 

Anda juga bisa menonton Titus The Detective melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store atau Play Store. Atau, Anda bisa mengakses laman www.rctiplus.com.

(SIS)

