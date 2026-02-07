Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode The Masked Villain, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |11:30 WIB
Titus The Detective Episode The Masked Villain, Minggu Pagi di RCTI
Titus The Detective Episode The Masked Villain, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan episode The Masked Villain series animasi Titus The Detective. Sebelum menonton, yuk simak sinopsisnya berikut ini. 

Tiga orang bertopeng melakukan teror pencurian di empat rumah berbeda. Aksi tersebut membuat resah warga Kota Steamburg karena salah satu korbannya adalah Climmore Mansion.

Wali Kota kemudian meminta Titus, Fyra, dan Bobit untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Siapa sebenarnya tiga penjahat yang telah meneror Kota Steamburg? Nantikan aksi Detective Squad dalam episode The Masked Villain.

Petualangan Titus mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba.

Jangan lewatkan episode The Masked Villain serial animasi Titus The Detective hanya di RCTI, pada Minggu, 8 Februari 2026, pukul 07.30 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV, pada Minggu, pukul 08.30 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198625/titus_the_detective-DVXx_large.jpg
Titus The Detective Episode The First Case, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/598/3197257/titus_the_detective-WGwg_large.jpg
Titus The Detective Episode The Centenary Of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/598/3195620/titus_the_detective-3DA1_large.jpg
Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/598/3194639/titus_the_detective-Q6hY_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3192011/titus_the_detective-BGc2_large.jpg
Titus The Detective Episode The Centenary of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/598/3190848/titus_the_detective-Dz4t_large.jpg
Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement