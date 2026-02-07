Titus The Detective Episode The Masked Villain, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan episode The Masked Villain series animasi Titus The Detective. Sebelum menonton, yuk simak sinopsisnya berikut ini.

Tiga orang bertopeng melakukan teror pencurian di empat rumah berbeda. Aksi tersebut membuat resah warga Kota Steamburg karena salah satu korbannya adalah Climmore Mansion.

Wali Kota kemudian meminta Titus, Fyra, dan Bobit untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Siapa sebenarnya tiga penjahat yang telah meneror Kota Steamburg? Nantikan aksi Detective Squad dalam episode The Masked Villain.

Petualangan Titus mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba.

Jangan lewatkan episode The Masked Villain serial animasi Titus The Detective hanya di RCTI, pada Minggu, 8 Februari 2026, pukul 07.30 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV, pada Minggu, pukul 08.30 WIB.