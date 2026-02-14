Febru-Ready for Love, 5 Series VISION+ yang Wajib Masuk Watchlist!

JAKARTA - VISION+ punya segudang tayangan romantis yang siap menemani bulan penuh cinta! Dari series favorit hingga microdrama yang bikin baper.

Siapkan hati untuk jatuh cinta lewat cerita-cerita manis, penuh konflik, hingga romance yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Semuanya hadir dalam tema spesial ‘Febru-Ready for Love’.

Berikut lima series VISION+ yang wajib masuk watchlist kamu di momen Valentine dan bisa ditonton dengan mengklik tautan ini.

1.PayLater

Series yang dibintangi Amanda Manopo ini bercerita tentang Tika yang batal menjadi pegawai tetap di kantor pajak karena dikhianati temannya sendiri, Yuli.

Setelah keluar dari kantor pajak, Tika bekerja di sebuah perusahaan pinjaman online (pinjol) untuk melunasi utang-utangnya. Hal itu dilakoninya tanpa diketahui keluarganya.

2.CinLock: Cinema, Love, Action

Diperankan oleh Tissa Biani, series ini bercerita tentang seorang mahasiswi film berbakat yang kerap bersikap ketus dan menilai orang dengan angka.