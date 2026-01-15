Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI

Titus The Detective Episode Baru The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Minggu pagi akan menjadi momen menyenangkan bagi si kecil karena RCTI menayangkan series animasi Titus The Detective. Yuk, simak sinopsis episode The Last Piece yang tayang pekan ini!

Professor Lemming menghilang bersama Pink Diamond. Titus menemukan catatan rahasia sang professor Lemming yang mengatakan kalau Pink Diamond itu adalah Malvolia.

Titus dan teman-temannya berpencar ke seluruh kota untuk mencari keberadaan Professor Lemming. Namun tiba-tiba mereka diserang Clockwork Goons yang mengincar Blue Diamond milik Titus.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan series animasi Titus The Detective episode The Last Piece yang tayang di RCTI, pada Minggu, 18 Januari 2026, pukul 07.30 WIB.

Selain itu, animasi Titus The Detective juga tayang di MNCTV, setiap Minggu jam 08.30 WIB. Saatnya memecahkan kasus misterius bersama Titus dan teman-temannya!

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menayangkan hiburan seru, namun juga sarat nilai edukasi untuk anak tentang nilai kejujuran, persahabatan, dan gotong royong.

Animasi Titus The Detective juga dapat Anda tonton secara streaming lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh gratis lewat App Store atau Google Play. Atau, silakan mengakses www.rctiplus.com.

(SIS)