Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi si kecil dengan menayangkan series animasi Titus The Detective. Yuk, simak bocoran episode Lights Out yang akan tayang setiap pukul 07.30 WIB.

Mini Enygma di seluruh Kota Steamburg mati dan kegelapan menyelimuti kota. Wali Kota menekan Titus dan Professor Lemming untuk segera mengatasi masalah tersebut, karena sudah terjadi kepanikan di masyarakat.

Wali Kota juga meminta kepolisian untuk segera menangkap seluruh tahanan yang kabur, karena takut terjadi kekacauan yang lebih besar. Titus dan teman-temannya harus menemukan Machine Zero.

Mini Enigma pertama tersebut disisipkan bug dan menularkan infeksi ke lainnya. Selama pencarian berlangsung, tiba-tiba Titus diserang oleh orang yang tidak dikenal yang mengincar Blue Diamond. Apa yang terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan series animasi Titus The Detective Episode Baru hanya di RCTI, pada Minggu, 14 Desember 2025, pukul 07.30 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Minggu, pukul 08.30 WIB.