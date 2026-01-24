Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode The Centenary Of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |10:30 WIB
Titus The Detective Episode The Centenary Of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI
Titus The Detective Episode The Centenary Of Steamburg. Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Episode baru series animasi Titus The Detective akan tayang di RCTI, pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 07.30 WIB. Yuk, simak sinopsis episode The Centenary Of Steamburg berikut ini.

Professor Lemming menghilang bersama Pink Diamond. Titus menemukan catatan rahasia sang professor yang mengatakan kalau Pink Diamond adalah Malvolia.

Titus dan teman-temannya pun berpencar ke seluruh kota untuk mencari keberadaan Professor Lemming. Namun tiba-tiba mereka bertiga diserang Clockwork Goons.

Komplotan tersebut terlihat mengincar Blue Diamond yang dibawa oleh Titus. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan episode The Centenary Of Steamburg Titus The Detective, Hanya di RCTI, pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 07.30 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/598/3195620/titus_the_detective-3DA1_large.jpg
Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/598/3194639/titus_the_detective-Q6hY_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3192011/titus_the_detective-BGc2_large.jpg
Titus The Detective Episode The Centenary of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/598/3190848/titus_the_detective-Dz4t_large.jpg
Titus The Detective Episode The Last Piece, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189429/titus_the_detective-Ld9c_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3188017/titus_the_episode-ECfv_large.jpg
Titus The Detective Episode Mind Games, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement