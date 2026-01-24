Titus The Detective Episode The Centenary Of Steamburg, Minggu Pagi di RCTI

Titus The Detective Episode The Centenary Of Steamburg. Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Episode baru series animasi Titus The Detective akan tayang di RCTI, pada Minggu, 25 Januari 2026, pukul 07.30 WIB. Yuk, simak sinopsis episode The Centenary Of Steamburg berikut ini.

Professor Lemming menghilang bersama Pink Diamond. Titus menemukan catatan rahasia sang professor yang mengatakan kalau Pink Diamond adalah Malvolia.

Titus dan teman-temannya pun berpencar ke seluruh kota untuk mencari keberadaan Professor Lemming. Namun tiba-tiba mereka bertiga diserang Clockwork Goons.

Komplotan tersebut terlihat mengincar Blue Diamond yang dibawa oleh Titus. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

