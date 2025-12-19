Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 452, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 452 bercerita tentang Amira yang mendapat kado berisi mainan dengan kartu misterius.

Pada kartu tersebut, terdapat tulisan ‘membuat kepompong hancur’ yang membuat Amira merasa terancam. Dia yakin, ada maksud jahat di baliknya.

Di lain pihak, Yuniar berhasil menunjukkan sikap lembut dan profesionalnya meski Damar mengingatkan Amira harus tetap bersikap waspada.

Sementara itu, terjadi konflik di lingkungan Noah. Arsy resmi pindah ke SMA Pelita Sejati, namun di hari pertamanya ia sudah membuat masalah sampai harus dibawa ke ruang BK.

Marcel mendesak Yuniar agar segera menjalankan rencana berikutnya. Di lain pihak, Amira semakin diliputi firasat buruk bahwa bahaya akan mendekat ke keluarganya.

Bagaimana Amira dan Biru menghadapi teror kedua? Apakah Yuniar akan mengikuti rencana yang diminta Marcel?

