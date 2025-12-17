Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 450: Diprovokasi, Yuniar Selidiki Amira dan Biru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:05 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 450: Diprovokasi, Yuniar Selidiki Amira dan Biru
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Marcel mulai meyakinkan Yuniar bahwa kematian Dea adalah akibat Amira dan Biru. Di rumah Biru, Amira dan bayi kembar dinyatakan sehat dan boleh pulang. Di sisi lain, balon biru milik Arkana terbang dan tersangkut di pohon. Yuniar muncul. Ia berpura-pura ramah dan menawarkan bantuan untuk mengambil balonnya. Yuniar kemudian terpeleset dan jatuh. Ia berharap bisa masuk ke rumah Biru. Akhirnya Lusi membawa Yuniar ke rumah Biru untuk mengobati lukanya. 

Di dalam rumah, Yuniar mulai mengamati keadaan, dan sampai akhirnya kesempatan besar datang saat Amira menemui Yuniar secara langsung. Pertemuan itu penuh ketegangan batin karena Yuniar menyimpan dendam. Ia memainkan perannya dengan sangat meyakinkan hingga membuat Amira, Lusi, dan Imas merasa iba. Setelah itu, Yuniar menghubungi Marcel untuk mengabarkan bahwa ia berhasil masuk ke rumah Amira. 

Bagaimana kelanjutan kehidupan Amira, Biru bersama Langit dan Senja? 
Apakah yang sebenarnya direncanakan Yuniar? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)

