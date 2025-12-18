Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 451, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 451, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 451, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 451 bercerita tentang Biru dan Amira yang menikmati peran sebagai orangtua baru. Amira lalu mengusulkan Yuniar menjadi calon pengasuh anaknya.

Namun Biru ragu karena merasa babysitter dari yayasan lebih terpercaya. Di sisi lain, Arsy meminjam sepeda Noah tanpa pamit ke Vernie. Hal itu memicu konflik di rumahnya. Sementara itu, Yuniar meluapkan emosinya di kamar mendiang anaknya. 

Dengan penuh dendam dan air mata, ia berjanji akan membalas orang-orang yang ia anggap bertanggung jawab atas kematian anaknya. Sementara itu, Arsy mengalami insiden hampir menabrak mobil Elang karena Ale dan membuat emosinya meledak. 

Biru akhirnya menghubungi Yuniar untuk kerja di rumahnya. Di balik sikap profesionalnya, Yuniar kembali menunjukkan wajah aslinya yang emosi dan dendamnya semakin menguat. 

Yuniar dan Marcel sepakat mulai menjalankan rencana balas dendamnya dengan teror misterius ke keluarga Biru dan Amira. Bagaimana Amira dan Biru menghadapi teror tersebut? Rencana jahat apa yang sebenarnya dijalankan Yuniar dan Marcel? 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
