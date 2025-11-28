Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 436, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 436 bercerita tentang Damar yang akhirnya membawa pulang Amira ke rumahnya. Hal itu dilakukannya demi keamanan dan kesehatan kandungan Amira.

Amira menjadi sedih karena harus jauh dari rumah Biru. Sementara itu, Gladys curiga pada Marcel dan menggeledah mobilnya. Di sisi lain, ingatan Biru sebenarnya sudah pulih. Namun dia memutuskan untuk menyembunyikannya demi keselamatan Amira, Arkana, dan bayinya.

Biru diam-diam datang ke rumah Damar dan langsung disambut pelukan Arkana dengan penuh rindu. Hal ini membuat Amira berharap ingatan Biru sudah kembali. Amira ingin kembali tinggal bersama Biru namun ditolak oleh Damar.

Damar khawatir Amira menjadi stres dan kembali sakit. Sementara itu, Marcel terus mengikuti dan mengintai setiap langkah Biru dari kejauhan. Apa yang akan direncanakan Marcel berikutnya?

Bagaimana dengan Gladys? Apakah ia berhasil mendapatkan bukti di mobil Marcel? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selanjutnya di RCTI, pada Jumat, 28 November 2025, pukul 17.25 WIB.**

(SIS)