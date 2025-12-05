Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 443, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 443 bercerita tentang Amira yang berusaha berpura-pura agar Marcel tidak curiga dengan kondisi Biru. Padahal, perempuan itu sudah menemukan alat penyadap yang digunakan Marcel untuk memantau mereka.

Biru juga masih menjalankan skenarionya untuk terus berpura-pura amnesia agar Marcel tak mencurigainya. Namun Marcel tetap panik dan takut, hingga memutuskan untuk segera menyingkirkan Biru.

Keberadaan penyadap yang ditemukan Amira dimanfaatkan Biru untuk memancing Marcel. Dia berakting, ingatannya sudah pulih dan berencana mendatangi Polsek Sukabumi. Tujuannya, agar Marcel terpancing untuk menunjukkan pistolnya.

Di sisi lain, Amira mulai gelisah dan curiga ada sesuatu yang disembunyikan Biru. Amira mulai memantau lokasi Biru lewat aplikasi dan mencoba menghubungi Elang namun sayangnya tak ada respons.

Sementara itu, Gladys terus menerima pesan misterius dari Adel. Biru dan Elang menjalankan rencana untuk menjebak Marcel. Apakah rencana Biru dan Elang akan berhasil?

Jangan ketinggalan menyaksikan sinetron Terbelenggu Rindu, Hanya di RCTI, pada Jumat (5/12/2025), pukul 17.25 WIB.**

(SIS)