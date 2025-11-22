Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 430, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 430, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 430, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 430 bercerita tentang Gladys yang menyetir dalam keadaan sedih, setelah mengetahui Marcel ternyata memang ke villa untuk bertemu Adel. 

Karena  panik, ia lupa menarik rem tangan dan mobilnya melaju sendiri. Elang yang kebetulan lewat segera menolongnya. Sementara itu, Biru sangat terpukul setelah Noah memperlihatkan surat kematian Ratna.

Karena ingatannya masih kacau, Biru sama sekali tidak bisa mengingat tragedi penembakan ibunya. Di rumah sakit, Adel mulai mencurigai Marcel bisa saja menjadi penyebab dirinya mengalami keguguran.

Di sisi lain, Elang mulai mendatangi TKP untuk mencari petunjuk kejadian saat insiden penembakan Ratna terjadi. Sementara Biru, akhirnya pergi diam-diam untuk mengunjungi makam ibunya tersebut.

Ternyata, Marcel mengikutinya untuk memastikan Biru belum mengingat kembali insiden penembakan Ratna. Namun Biru bertekad pergi ke lokasi penembakan. Di saat bersamaan, Noah, Vernie, dan Amira panik mencari Biru.

Apakah yang akan terjadi dengan Biru? Akankah Elang berhasil mendapatkan bukti dari penyelidikannya? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu hanya di RCTI, pada Sabtu, 22 November 2025, pukul  17.25 WIB.**

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
