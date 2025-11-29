Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 437, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 437 bercerita tentang Biru yang meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Amira.

Selama pembicaraan, Biru berusaha keras menahan diri agar tidak membocorkan perihal ingatannya yang sudah pulih.

Di sisi lain, Marcel terus mengikuti dan mengintai setiap langkah Biru dari kejauhan. Dia ingin memastikan Biru masih hilang ingatan dan belum sadar siapa dirinya.

Biru kemudian pamit pulang walau hatinya hancur meninggalkan Amira dan Arkana di rumah Damae Dalam hati, ia berjanji akan melindungi anak istrinya dan mencari bukti kejahatan Marcel.

Biru semakin yakin kalau Marcel adalah pelaku penembakan ibunya, Ratna. Namun dia memilih menyembunyikan kebenaran dari Noah karena ingin mencari pistolnya sebagai bukti.