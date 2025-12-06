Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 444, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 444 bercerita tentang Amira dan Vernie yang menyadari bahwa Marcel sebenarnya ingin menembak Gladys, bukan Ratna. Insiden itu terjadi karena Marcel salah mengenali jaket yang dikenakan Ratna.

Sementara itu, Biru dan Elang memancing Marcel menuju Sukabumi untuk mengungkap kejahatannya. Di perjalanan, Marcel menyadari bahwa pistolnya sudah raib. Hal itu membuatnya langsung panik.

Di lain pihak, polisi yang menyamar berhasil menangkap penjual senjata ilegal yang memasok pistol untuk Marcel. Sampai di Gunung Watu, terjadi aksi perlawanan dari Elang dan Biru sampai akhirnya Marcel memakai senapan diam-diam.

Biru merekam semua pengakuan Marcel sebagai bukti penembakan Ratna. Akhirnya Polisi datang, dan Marcel kabur masuk hutan. Sementara Amira, Gladys, dan Vernie menuju rumah Adel.

Polisi pun datang untuk menggeledah rumah Adel. Apakah Biru, Elang dan polisi berhasil meringkus Marcel? Bagaimana dengan Adel, apakah polisi berhasil mendapatkan pistol milik Marcel?