Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 444, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 444, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 444, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 444 bercerita tentang Amira dan Vernie yang menyadari bahwa Marcel sebenarnya ingin menembak Gladys, bukan Ratna. Insiden itu terjadi karena Marcel salah mengenali jaket yang dikenakan Ratna. 

Sementara itu, Biru dan Elang memancing Marcel menuju Sukabumi untuk mengungkap kejahatannya. Di perjalanan, Marcel menyadari bahwa pistolnya sudah raib. Hal itu membuatnya langsung panik.

Di lain pihak, polisi yang menyamar berhasil menangkap penjual senjata ilegal yang memasok pistol untuk Marcel. Sampai di Gunung Watu, terjadi aksi perlawanan dari Elang dan Biru sampai akhirnya Marcel memakai senapan diam-diam. 

Biru merekam semua pengakuan Marcel sebagai bukti penembakan Ratna. Akhirnya Polisi datang, dan Marcel kabur masuk hutan. Sementara Amira, Gladys, dan Vernie menuju rumah Adel. 

Polisi pun datang untuk menggeledah rumah Adel. Apakah Biru, Elang dan polisi berhasil meringkus Marcel? Bagaimana dengan Adel,  apakah polisi berhasil mendapatkan pistol milik Marcel? 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188036/terbelenggu_rindu-4M2f_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 443, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/598/3186712/terbelenggu_rindu-XS6Y_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 437, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/598/3186539/terbelenggu_rindu-D0AU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 436, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/598/3185204/terbelenggu_rindu-VDdC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 430, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/598/3185105/terbelenggu_rindu-xiE7_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 429, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/598/3182315/terbelenggu_rindu-AT1a_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 416, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement