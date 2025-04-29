JAKARTA - Lagu You’ll Be in My Heart kembali populer ketika NIKI memutuskan merilis ulang lagu tersebut. Dirilis pada 1999, lagu ciptaan Phil Collins itu merupakan OST film animasi populer Disney, Tarzan.
Awalnya, lagu yang berjudul Lullaby tersebut ditulis Phil untuk putrinya, aktris Lily Collins, yang saat itu masih berusia 10 tahun. Lagu ini kemudian diperdengarkan dalam adegan saat gorila Kala meninabobokan Tarzan kecil.
Lagu You’ll Be in My Heart bercerita tentang cinta yang tidak akan mudah untuk dirusak. Popularitas lagu ini bahkan membawa Phil Collins memenangkan penghargaan Best Original Song Academy Award, pada 1999.
[Verse 1]
A
Come stop your crying, it'll be alright
A
Just take my hand, hold it tight
D
I will protect you from all around you
Bm E
I will be here don't you cry
A
For one so small, you seem so strong
A
My arms will hold you, keep you safe and warm
D
This bond between us can't be broken
Bm E
I will be here don't you cry
[Chorus]
A D
'Cause you'll be in my heart
E F#m E
Yes, you'll be in my heart
F#m
From this day on