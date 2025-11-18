Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa

JAKARTA - Raisa merilis lagu Si Paling Mahir secara digital, pada 23 Oktober 2024. Lagu yang diciptakannya bersama Lafa Pratomo dan Haris Pranowo itu merupakan salah satu track dalam album ‘AmbiVert’ yang dirilis pada 24 Juni 2025.

Lagu ini bercerita tentang kekuatan seseorang yang terlihat dari keberaniannya untuk jujur pada perasaan sendiri. Titik di mana seseorang bisa menerima sisi rapuh dalam dirinya. Berikut lirik lagu dan chord gitar Si Paling Mahir.

Si Paling Mahir-Raisa

Intro

A E/G# A/C# D

A E/G# A/C# D

Verse

A E/G# D

Usahaku buatmu nyaman

A E/G# D

Jadi tempat berlabuh yang aman

A E/G# D

Tiap kecewa yang kurasakan

A E/G# D

Hanya bisa kujadikan pelajaran

A E/G# D

Harus meredam semua amarah

A E/G# D

Terus abaikan segala gundah

A E/G# D

Jangan sampai terucap lelah