JAKARTA - Raisa resmi merilis album terbarunya, 'ambiVert' pada 24 Juni 2025. Dari total 11 lagu, Awal Kisah Selamanya menjadi salah satu track yang memikat para pendengarnya.
Lagu berdurasi 4 menit 51 detik itu merupakan proyek kolaborasi Raisa dengan penyanyi Barsena Bestandhi. Kisahnya tentang bagaimana seseorang menjalani hubungan dengan menerima pasangan apa adanya.
Intro
C E Am Dm7 G
Verse 1
C F
Ke mana saja kamu
Dm7 E7 Am7 Am Abm7
Padahal tak tersembunyi
Gm7 C7 Fmaj7
Kusiapkan bujuk rayu
Em7 Am7
Jangan lagi ragu
Dm7 E11
Ku tak ingin terus buang waktu
Verse 2
A Dmaj7
Ternyata itu kamu
Bm7 C#7 F#m7 Fm7 Em7
Padahal tak tersembunyi
A7 Dmaj7
Terbuka mata hatiku
C#m7 F#m7
Tak lagi meragu
Bm7 C#7
Mengapa tak bilang dari dulu
Chorus
F#maj7
Tak perlu kau cari-cari lagi
A#m7 D#m7
Yang tak pasti
G#m7
Karena semua yang kau butuhkan
D#7 C#7
Ada di sini
A#m7 D#7
Cuma aku, paling tahu
G#m7 A#m7
Hari ini kita mulai
B C# F#maj7 E11
Awal dari kisah selamanya
Verse 3
A
Tak kusangka, kau dan aku
Bm7 C#7 F#m7 Fm7 Em7
Akhirnya, jadi satu
A7 Dmaj7
Tak pernah terbayangkan
C#m7 F#m7
Tawamu yang candu
Bm7 C#7
Senyummu yang lugu kini jadi milikku
Chorus
F#maj7
Tak perlu kau cari-cari lagi
A#m7 D#m7
Yang tak pasti
G#m7
Karena semua yang kau butuhkan
D#7 C#7
Ada di sini
A#m7 D#7
Biarkanku, manjakanmu
G#m7 A#m7
Hari ini kita mulai
B C# F#maj7 Dmaj7
Awal dari kisah selamanya
Bridge