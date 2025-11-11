Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |09:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi. (Foto: Instagram/@raisa6690)
A
A
A

JAKARTA - Raisa resmi merilis album terbarunya, 'ambiVert' pada 24 Juni 2025. Dari total 11 lagu, Awal Kisah Selamanya menjadi salah satu track yang memikat para pendengarnya.

Lagu berdurasi 4 menit 51 detik itu merupakan proyek kolaborasi Raisa dengan penyanyi Barsena Bestandhi. Kisahnya tentang bagaimana seseorang menjalani hubungan dengan menerima pasangan apa adanya. 

Awal Kisah Selamanya-Raisa ft Barsena Bestandhi

Intro
C E Am Dm7 G
 
Verse 1
C                  F
Ke mana saja kamu
   Dm7   E7    Am7   Am Abm7
Padahal tak tersembunyi
Gm7   C7          Fmaj7
Kusiapkan bujuk rayu
   Em7        Am7
Jangan lagi ragu
    Dm7                      E11
Ku tak ingin terus buang waktu
  
Verse 2
A         Dmaj7
Ternyata itu kamu
  Bm7      C#7    F#m7    Fm7 Em7
Padahal tak tersembunyi
                A7    Dmaj7
Terbuka mata hatiku
      C#m7       F#m7
Tak lagi meragu
      Bm7                     C#7
Mengapa tak bilang dari dulu
 
Chorus
                   F#maj7
Tak perlu kau cari-cari lagi
A#m7         D#m7
Yang tak pasti
                       G#m7
Karena semua yang kau butuhkan
D#7      C#7
Ada di sini
      A#m7        D#7
Cuma aku, paling tahu
    G#m7   A#m7
Hari ini kita mulai
B                  C#      F#maj7    E11
Awal dari kisah selamanya 
 
Verse 3

A
Tak kusangka, kau dan aku
 Bm7      C#7    F#m7    Fm7 Em7
Akhirnya, jadi satu
                A7       Dmaj7
Tak pernah terbayangkan
      C#m7       F#m7
Tawamu yang candu
      Bm7                             C#7
Senyummu yang lugu kini jadi milikku
  
Chorus

                          F#maj7
Tak perlu kau cari-cari lagi
A#m7         D#m7
Yang tak pasti
                           G#m7
Karena semua yang kau butuhkan
    D#7      C#7
Ada di sini
           A#m7        D#7
Biarkanku, manjakanmu
    G#m7   A#m7
Hari ini kita mulai
B                  C#      F#maj7   Dmaj7
Awal dari kisah selamanya
 
Bridge

