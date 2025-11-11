Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi

JAKARTA - Raisa resmi merilis album terbarunya, 'ambiVert' pada 24 Juni 2025. Dari total 11 lagu, Awal Kisah Selamanya menjadi salah satu track yang memikat para pendengarnya.

Lagu berdurasi 4 menit 51 detik itu merupakan proyek kolaborasi Raisa dengan penyanyi Barsena Bestandhi. Kisahnya tentang bagaimana seseorang menjalani hubungan dengan menerima pasangan apa adanya.

Awal Kisah Selamanya-Raisa ft Barsena Bestandhi

Intro

C E Am Dm7 G



Verse 1

C F

Ke mana saja kamu

Dm7 E7 Am7 Am Abm7

Padahal tak tersembunyi

Gm7 C7 Fmaj7

Kusiapkan bujuk rayu

Em7 Am7

Jangan lagi ragu

Dm7 E11

Ku tak ingin terus buang waktu



Verse 2

A Dmaj7

Ternyata itu kamu

Bm7 C#7 F#m7 Fm7 Em7

Padahal tak tersembunyi

A7 Dmaj7

Terbuka mata hatiku

C#m7 F#m7

Tak lagi meragu

Bm7 C#7

Mengapa tak bilang dari dulu



Chorus

F#maj7

Tak perlu kau cari-cari lagi

A#m7 D#m7

Yang tak pasti

G#m7

Karena semua yang kau butuhkan

D#7 C#7

Ada di sini

A#m7 D#7

Cuma aku, paling tahu

G#m7 A#m7

Hari ini kita mulai

B C# F#maj7 E11

Awal dari kisah selamanya



Verse 3

A

Tak kusangka, kau dan aku

Bm7 C#7 F#m7 Fm7 Em7

Akhirnya, jadi satu

A7 Dmaj7

Tak pernah terbayangkan

C#m7 F#m7

Tawamu yang candu

Bm7 C#7

Senyummu yang lugu kini jadi milikku



Chorus

F#maj7

Tak perlu kau cari-cari lagi

A#m7 D#m7

Yang tak pasti

G#m7

Karena semua yang kau butuhkan

D#7 C#7

Ada di sini

A#m7 D#7

Biarkanku, manjakanmu

G#m7 A#m7

Hari ini kita mulai

B C# F#maj7 Dmaj7

Awal dari kisah selamanya



Bridge