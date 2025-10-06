Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif

JAKARTA - Rizky Febian menggandeng Adrian Khalif merilis lagu Alamak, pada 3 Oktober 2025. Menariknya, sebelum resmi dirilis di berbagai platform musik digital, lagu tersebut telah lebih dahulu viral di TikTok.

Sejauh ini, sudah ada lebih dari 98.000 video TikTok yang menggunakan Alamak sebagai backsound. Sementara itu, video lirik resmi lagu tersebut sudah mencapai 3,4 juta views di YouTube dan menempati peringkat 1 Trending Music Videos.

Alamak-Rizky Febian dan Adrian Khalif

Intro

F# D#m G#m C#

Verse

F#

Ulah siapa

D#m

Yang bisa buatku

G#m

Begini gila?

C# F#

Ini bahagia apa menderita?

D#m

Langit lagi bagus-bagusnya

G#m

Tapi bagiku biasa saja

C#

Dia buatku terkesima

Pre-Chorus

A#m

Menyapamu tak berani

D#m

Menciummu apalagi

G#m

Mata, pundak, lutut, kaki

C#

Gemetar kuberdiri

A#m

Kalau sampai kumiliki

D#m

Tak mau ku tidur lagi