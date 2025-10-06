Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |08:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. (Foto: Emotion Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian menggandeng Adrian Khalif merilis lagu Alamak, pada 3 Oktober 2025. Menariknya, sebelum resmi dirilis di berbagai platform musik digital, lagu tersebut telah lebih dahulu viral di TikTok.

Sejauh ini, sudah ada lebih dari 98.000 video TikTok yang menggunakan Alamak sebagai backsound. Sementara itu, video lirik resmi lagu tersebut sudah mencapai 3,4 juta views di YouTube dan menempati peringkat 1 Trending Music Videos.

Alamak-Rizky Febian dan Adrian Khalif

Intro

F#     D#m       G#m     C#

Verse

F#

Ulah siapa

D#m

Yang bisa buatku

    G#m

Begini gila?

     C#                 F#

Ini bahagia apa menderita?

                        D#m

Langit lagi bagus-bagusnya

                    G#m

Tapi bagiku biasa saja

         C#

Dia buatku terkesima

Pre-Chorus

A#m

Menyapamu tak berani

    D#m

Menciummu apalagi

   G#m

Mata, pundak, lutut, kaki

  C#

Gemetar kuberdiri

A#m

Kalau sampai kumiliki

     D#m

Tak mau ku tidur lagi

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933/way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement