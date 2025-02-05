JAKARTA - Rony Parulian merilis lagu Tak Ada Ujungnya, pada November 2024. Saat ini, lagu tersebut masih betah menempati peringkat 7 chart Lagu Teratas Indonesia Spotify.
Sejauh ini, Tak Ada Ujungnya sudah didengarkan lebih dari 43,66 juta kali di Spotify. Berikut lirik lagu dan chord gitar single tersebut seperti dikutip dari Ultimate Guitar, pada Rabu (5/2/2025).
Tak Ada Ujungnya-Dewi Gitar
Intro
C Am Em F
Verse
C Am
Ku temukan satu sisi dalam diri
Em F
Warna-warni penuhi jiwaku
C Am
Meski kadang hati ini pun bertanya
Em F
Apa mungkin benar ini nyata
Em Am
Kau hadir
Dm G Em Am
Di balik kokohnya tembok hatiku
Bb G
Kau runtuhkan kerasnya diriku
Chorus
F (G) Em Am
Kan ku jaga di luas hatiku
Dm G Gm C
Di dalam samudera perasaan
F (G) Em Am
Tak terkira entah sampai kapan
Bb
Tak ada ujungnya
G (C)
Mungkin hanya mati yang memisah
C Am Em F
Verse
C Am
Sejak hari itu ku merasa lagi
Em F
Perasaan yang t'lah lama mati
C Am
Tak pernah ku sangka selama ini
Em F
Kau yang sanggup menghidupkan lagi..
Em Am
Kau hadir
Dm G Em Am
Di balik kokohnya tembok hatiku
Bb G
Kau runtuhkan kerasnya diriku
Chorus
F (G) Em Am
Kan ku jaga di luas hatiku
Dm G Gm C
Di dalam samudera perasaan
F (G) Em Am
Tak terkira entah sampai kapan
Bb
Tak ada ujungnya
G (F)
Mungkin hanya mati yang memisah
F (G) Em Am
(Kan ku jaga di luas hatiku)
Dm G Gm C
Di dalam samudera perasaan
F (G) Em Am
Tak terkira entah sampai kapan
Bb
Tak ada ujungnya
G C Am Em
Mungkin hanya mati yang memisah (oooohh)
F C F C
Mungkin hanya mati yang memisah (woooo)
F -G C
Mungkin hanya mati yang memisah
Demikian lirik lagu dan chord gitar Tak Ada Ujungnya dari Rony Parulian.*
