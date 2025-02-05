Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Ada Ujungnya dari Rony Parulian

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |14:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Tak Ada Ujungnya</i> dari Rony Parulian
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Ada Ujungnya dari Rony Parulian. (Foto: Instagram/@ronyparulian_)
A
A
A

JAKARTA - Rony Parulian merilis lagu Tak Ada Ujungnya, pada November 2024. Saat ini, lagu tersebut masih betah menempati peringkat 7 chart Lagu Teratas Indonesia Spotify.

Sejauh ini, Tak Ada Ujungnya sudah didengarkan lebih dari 43,66 juta kali di Spotify. Berikut lirik lagu dan chord gitar single tersebut seperti dikutip dari Ultimate Guitar, pada Rabu (5/2/2025).

Tak Ada Ujungnya-Dewi Gitar 
 
Intro
C Am Em F
 
Verse
   C                   Am
Ku temukan satu sisi dalam diri
   Em                  F
Warna-warni penuhi jiwaku
   C                      Am
Meski kadang hati ini pun bertanya
 Em                      F
Apa mungkin benar ini nyata
 
Em    Am
Kau hadir
Dm         G             Em    Am
Di balik kokohnya tembok hatiku
    Bb                     G
Kau runtuhkan kerasnya diriku
 
Chorus
     F   (G)      Em       Am
Kan ku jaga di luas hatiku
    Dm        G          Gm C
Di dalam samudera perasaan
     F   (G)     Em           Am
Tak terkira entah sampai kapan
     Bb
Tak ada ujungnya
     G                      (C)
Mungkin hanya mati yang memisah
C Am Em F
 
Verse
  C                   Am
Sejak hari itu ku merasa lagi
  Em                       F
Perasaan yang t'lah lama mati
C                        Am
Tak pernah ku sangka selama ini
    Em                          F
Kau yang sanggup menghidupkan lagi..
 
Em      Am
Kau hadir
Dm         G             Em    Am
Di balik kokohnya tembok hatiku
    Bb                     G
Kau runtuhkan kerasnya diriku
 
Chorus
     F   (G)      Em       Am
Kan ku jaga di luas hatiku
    Dm        G          Gm C
Di dalam samudera perasaan
     F   (G)     Em           Am
Tak terkira entah sampai kapan
     Bb
Tak ada ujungnya
     G                      (F)
Mungkin hanya mati yang memisah
 
     F    (G)     Em       Am
(Kan ku jaga di luas hatiku)
    Dm        G          Gm C
Di dalam samudera perasaan
     F   (G)     Em           Am
Tak terkira entah sampai kapan
     Bb
Tak ada ujungnya
     G                       C  Am  Em
Mungkin hanya mati yang memisah (oooohh)
     F                       C   F    C
Mungkin hanya mati yang memisah (woooo)
     F                  -G   C
Mungkin hanya mati yang memisah

Demikian lirik lagu dan chord gitar Tak Ada Ujungnya dari Rony Parulian.*
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement