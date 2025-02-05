Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Ada Ujungnya dari Rony Parulian

JAKARTA - Rony Parulian merilis lagu Tak Ada Ujungnya, pada November 2024. Saat ini, lagu tersebut masih betah menempati peringkat 7 chart Lagu Teratas Indonesia Spotify.

Sejauh ini, Tak Ada Ujungnya sudah didengarkan lebih dari 43,66 juta kali di Spotify. Berikut lirik lagu dan chord gitar single tersebut seperti dikutip dari Ultimate Guitar, pada Rabu (5/2/2025).

Tak Ada Ujungnya-Dewi Gitar



Intro

C Am Em F



Verse

C Am

Ku temukan satu sisi dalam diri

Em F

Warna-warni penuhi jiwaku

C Am

Meski kadang hati ini pun bertanya

Em F

Apa mungkin benar ini nyata



Em Am

Kau hadir

Dm G Em Am

Di balik kokohnya tembok hatiku

Bb G

Kau runtuhkan kerasnya diriku



Chorus

F (G) Em Am

Kan ku jaga di luas hatiku

Dm G Gm C

Di dalam samudera perasaan

F (G) Em Am

Tak terkira entah sampai kapan

Bb

Tak ada ujungnya

G (C)

Mungkin hanya mati yang memisah

C Am Em F



Verse

C Am

Sejak hari itu ku merasa lagi

Em F

Perasaan yang t'lah lama mati

C Am

Tak pernah ku sangka selama ini

Em F

Kau yang sanggup menghidupkan lagi..



Em Am

Kau hadir

Dm G Em Am

Di balik kokohnya tembok hatiku

Bb G

Kau runtuhkan kerasnya diriku



Chorus

F (G) Em Am

Kan ku jaga di luas hatiku

Dm G Gm C

Di dalam samudera perasaan

F (G) Em Am

Tak terkira entah sampai kapan

Bb

Tak ada ujungnya

G (F)

Mungkin hanya mati yang memisah



F (G) Em Am

(Kan ku jaga di luas hatiku)

Dm G Gm C

Di dalam samudera perasaan

F (G) Em Am

Tak terkira entah sampai kapan

Bb

Tak ada ujungnya

G C Am Em

Mungkin hanya mati yang memisah (oooohh)

F C F C

Mungkin hanya mati yang memisah (woooo)

F -G C

Mungkin hanya mati yang memisah

Demikian lirik lagu dan chord gitar Tak Ada Ujungnya dari Rony Parulian.*



