HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 10 September 2025 |23:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)
A
A
A

JAKARTA - Lyodra merilis lagu Tak Selalu Memiliki, pada 26 April 2024. Lagu ballad tersebut merupakan salah satu OST film Ipar Adalah Maut yang begitu populer tahun lalu. Lagu ini membukukan 128 juta streams di Spotify dan 77 juta views di YouTube.

Tak Selalu Memiliki-Lyodra

Intro
E  C#m  A  F#m B
 
Verse
G            Bm
Mungkin aku telah salah
    C                     D
Memilih hati yang tak sungguh sejalan
G                Bm
Rintangan yang ada nanti
           C             D
Kan datang melaju dari sekitar kita
 
Pre Chorus
    Am                Bm
Biarkan hatiku yakinkan diri
        C                   D
Bila nantinya tak akan bersama
 
Chorus
         G   D/F#     Em
Aku tak bisa memilih cinta
   D    C       Bm     Am   D
Bila semesta pisahkan kita
         G       D/F#  Em
Aku tak mampu memaksa kita
   D    C         Bm     Am  D
Pabila restu tak pernah ada
   C     Bm
Tuhan tolonglah
        Am          D   G
Benar aku inginkan dirinya
 
Verse
G            Bm
Meski kau katakan bisa
     C            D
Tapi hatimu tampaknya tak bisa
 
Pre Chorus
    Am                Bm
Biarkan hatiku yakinkan diri
         C                 F  D
Bahwa cinta tak selalu miliki
 
Chorus
         G            Em
Aku tak bisa memilih cinta
        C       Bm     Am   D
Bila semesta pisahkan kita
         G             Em
Aku tak mampu memaksa kita
   D    C         Bm     Am  D
Pabila restu tak pernah ada
   C     Bm
Tuhan tolonglah
        Am          D   G
Benar aku inginkan dirinya wooo...wooo...
 
Bridge
D#                   Dm
Mungkinkah ini terjadi
                    Cm
Kaulah suratan untukku
                D   D Bm C C#m D Bm C Em D
Takdir aku untukmu hoo... ooo
                 D D     E
Mungkinkah tercipta untukku
A  F#m  D#m  Dm
Woo....Uuuuuuu... Hoho
 
Chorus
          C#m
Tuhan tolonglah
        Bm          E   A
Benar aku inginkan dirinya
          A    A Bm C#m  G     F#m
Aku tak mampu memaksa kita
   E    D C#m Bm           G  E
Pabila restu tak pernah ada
   D     C#m
Tuhan tolonglah
        Bm          E   F#m E   D     C#m
Benar aku inginkan dirinya ooou.. yeah
        Bm      E
Benar aku inginkan dirinya
 
Outro
A   F#m  D
Uhhhhh.....yeah
        Dm             A
Hatiku hanya inginkan dirinya
 

(SIS)

