Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra

JAKARTA - Lyodra merilis lagu Tak Selalu Memiliki, pada 26 April 2024. Lagu ballad tersebut merupakan salah satu OST film Ipar Adalah Maut yang begitu populer tahun lalu. Lagu ini membukukan 128 juta streams di Spotify dan 77 juta views di YouTube.

Tak Selalu Memiliki-Lyodra

Intro

E C#m A F#m B



Verse

G Bm

Mungkin aku telah salah

C D

Memilih hati yang tak sungguh sejalan

G Bm

Rintangan yang ada nanti

C D

Kan datang melaju dari sekitar kita



Pre Chorus

Am Bm

Biarkan hatiku yakinkan diri

C D

Bila nantinya tak akan bersama



Chorus

G D/F# Em

Aku tak bisa memilih cinta

D C Bm Am D

Bila semesta pisahkan kita

G D/F# Em

Aku tak mampu memaksa kita

D C Bm Am D

Pabila restu tak pernah ada

C Bm

Tuhan tolonglah

Am D G

Benar aku inginkan dirinya



Verse

G Bm

Meski kau katakan bisa

C D

Tapi hatimu tampaknya tak bisa



Pre Chorus

Am Bm

Biarkan hatiku yakinkan diri

C F D

Bahwa cinta tak selalu miliki



Chorus

G Em

Aku tak bisa memilih cinta

C Bm Am D

Bila semesta pisahkan kita

G Em

Aku tak mampu memaksa kita

D C Bm Am D

Pabila restu tak pernah ada

C Bm

Tuhan tolonglah

Am D G

Benar aku inginkan dirinya wooo...wooo...



Bridge

D# Dm

Mungkinkah ini terjadi

Cm

Kaulah suratan untukku

D D Bm C C#m D Bm C Em D

Takdir aku untukmu hoo... ooo

D D E

Mungkinkah tercipta untukku

A F#m D#m Dm

Woo....Uuuuuuu... Hoho



Chorus

C#m

Tuhan tolonglah

Bm E A

Benar aku inginkan dirinya

A A Bm C#m G F#m

Aku tak mampu memaksa kita

E D C#m Bm G E

Pabila restu tak pernah ada

D C#m

Tuhan tolonglah

Bm E F#m E D C#m

Benar aku inginkan dirinya ooou.. yeah

Bm E

Benar aku inginkan dirinya



Outro

A F#m D

Uhhhhh.....yeah

Dm A

Hatiku hanya inginkan dirinya



(SIS)