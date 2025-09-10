JAKARTA - Lyodra merilis lagu Tak Selalu Memiliki, pada 26 April 2024. Lagu ballad tersebut merupakan salah satu OST film Ipar Adalah Maut yang begitu populer tahun lalu. Lagu ini membukukan 128 juta streams di Spotify dan 77 juta views di YouTube.
Intro
E C#m A F#m B
Verse
G Bm
Mungkin aku telah salah
C D
Memilih hati yang tak sungguh sejalan
G Bm
Rintangan yang ada nanti
C D
Kan datang melaju dari sekitar kita
Pre Chorus
Am Bm
Biarkan hatiku yakinkan diri
C D
Bila nantinya tak akan bersama
Chorus
G D/F# Em
Aku tak bisa memilih cinta
D C Bm Am D
Bila semesta pisahkan kita
G D/F# Em
Aku tak mampu memaksa kita
D C Bm Am D
Pabila restu tak pernah ada
C Bm
Tuhan tolonglah
Am D G
Benar aku inginkan dirinya
Verse
G Bm
Meski kau katakan bisa
C D
Tapi hatimu tampaknya tak bisa
Pre Chorus
Am Bm
Biarkan hatiku yakinkan diri
C F D
Bahwa cinta tak selalu miliki
Chorus
G Em
Aku tak bisa memilih cinta
C Bm Am D
Bila semesta pisahkan kita
G Em
Aku tak mampu memaksa kita
D C Bm Am D
Pabila restu tak pernah ada
C Bm
Tuhan tolonglah
Am D G
Benar aku inginkan dirinya wooo...wooo...
Bridge
D# Dm
Mungkinkah ini terjadi
Cm
Kaulah suratan untukku
D D Bm C C#m D Bm C Em D
Takdir aku untukmu hoo... ooo
D D E
Mungkinkah tercipta untukku
A F#m D#m Dm
Woo....Uuuuuuu... Hoho
Chorus
C#m
Tuhan tolonglah
Bm E A
Benar aku inginkan dirinya
A A Bm C#m G F#m
Aku tak mampu memaksa kita
E D C#m Bm G E
Pabila restu tak pernah ada
D C#m
Tuhan tolonglah
Bm E F#m E D C#m
Benar aku inginkan dirinya ooou.. yeah
Bm E
Benar aku inginkan dirinya
Outro
A F#m D
Uhhhhh.....yeah
Dm A
Hatiku hanya inginkan dirinya
