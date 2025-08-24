Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi

JAKARTA - Barsena Bestandhi merilis Ruang Baru, pada September 2024. Lagu itu merupakan salah satu OST film My Annoying Brother (Indonesia) yang tayang di bioskop Tanah Air pada Oktober 2024.

Lagu yang telah didengarkan lebih dari 6,45 juta itu menggambarkan bagaimana pertemuan dan perpisahan menjadi warna dalam setiap hidup manusia. Ketika perpisahan tiba, manusia hanya bisa berharap bisa bertemu di ‘ruang baru’.

Ruang Baru-Barsena Bestandhi

Intro

C G Am G

C G Am D G

Hhhmmm Hhhmmm



Verse

G C

Bagaikan kemarau yang panjang

G D

Kurindukan turunnya hujan

C D

Waktu yang berselang

Bm Em

Menunggumu pulang

Am D G G7

Kembali mengulang kenangan

A Cm Bm Bbm

Masa-masa indah senyum bahagia

C D G C G C

Yang mungkin takkan lagi datang

G C

Bagaikan sungai yang bercabang

G D

Bertemu di laut yang sama

C D Bm Em

Begitu pun juga kita manusia

Am D G G7

Ada pisah dan pertemuan

A Cm Bm Bbm

Tangisan dan tawa sedih dan bahagia

Am D G G7

Tak kekal hanya sementara