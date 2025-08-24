JAKARTA - Barsena Bestandhi merilis Ruang Baru, pada September 2024. Lagu itu merupakan salah satu OST film My Annoying Brother (Indonesia) yang tayang di bioskop Tanah Air pada Oktober 2024.
Lagu yang telah didengarkan lebih dari 6,45 juta itu menggambarkan bagaimana pertemuan dan perpisahan menjadi warna dalam setiap hidup manusia. Ketika perpisahan tiba, manusia hanya bisa berharap bisa bertemu di ‘ruang baru’.
Intro
C G Am G
C G Am D G
Hhhmmm Hhhmmm
Verse
G C
Bagaikan kemarau yang panjang
G D
Kurindukan turunnya hujan
C D
Waktu yang berselang
Bm Em
Menunggumu pulang
Am D G G7
Kembali mengulang kenangan
A Cm Bm Bbm
Masa-masa indah senyum bahagia
C D G C G C
Yang mungkin takkan lagi datang
G C
Bagaikan sungai yang bercabang
G D
Bertemu di laut yang sama
C D Bm Em
Begitu pun juga kita manusia
Am D G G7
Ada pisah dan pertemuan
A Cm Bm Bbm
Tangisan dan tawa sedih dan bahagia
Am D G G7
Tak kekal hanya sementara