HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 24 Agustus 2025 |08:10 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi. (Foto: Instagram/@barsenabest)
A
A
A

JAKARTA - Barsena Bestandhi merilis Ruang Baru, pada September 2024. Lagu itu merupakan salah satu OST film My Annoying Brother (Indonesia) yang tayang di bioskop Tanah Air pada Oktober 2024.

Lagu yang telah didengarkan lebih dari 6,45 juta itu menggambarkan bagaimana pertemuan dan perpisahan menjadi warna dalam setiap hidup manusia. Ketika perpisahan tiba, manusia hanya bisa berharap bisa bertemu di ‘ruang baru’.  

Ruang Baru-Barsena Bestandhi

Intro 

C G Am G
C G Am  D G
Hhhmmm Hhhmmm
 
Verse

G                          C
Bagaikan kemarau yang panjang
G                       D
Kurindukan turunnya hujan
      C         D
Waktu yang berselang
      Bm     Em
Menunggumu pulang
     Am      D        G   G7
Kembali mengulang kenangan
     A      Cm         Bm   Bbm
Masa-masa indah senyum bahagia
         C          D      G   C G C
Yang mungkin takkan lagi datang

G                         C
Bagaikan sungai yang bercabang
G                      D
Bertemu di laut yang sama
    C        D       Bm    Em
Begitu pun juga kita manusia
    Am        D      G G7
Ada pisah dan pertemuan
     A         Cm       Bm      Bbm
Tangisan dan tawa sedih dan bahagia
      Am        D      G  G7
Tak kekal hanya sementara

