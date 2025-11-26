Joo Ji Hoon dan Ha Ji Won Adu Akting dalam Drama Politik Climax

SEOUL - Joo Ji Hoon dan Ha Ji Won akan beradu akting dalam drama politik noir, Climax. Hal itu diumumkan Genie TV selaku platform yang akan menayangkan drama tersebut, pada 24 November 2025.

Drama ini berkisah tentang Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon), seorang jaksa yang menuai popularitas berkat menikahi Artis papan atas Chu Sang Ah (Ha Ji Won). Demi bisa bertahan hidup, dia terjun ke bisnis kartel raksasa.

Joo Ji Hoon dan Ha Ji Won Adu Akting dalam Drama Politik Climax. (Foto: Hancinema)

Kedua aktor itu, rencananya akan beradu akting dengan Nana, Cha Joo Young, dan Oh Jung Se. Menurut Allkpop, Nana akan berperan sebagai Hwang Jung Won, seorang informan rahasia yang memegang rahasia penting bisnis kartel tersebut.

Sementara, Cha Joo Young dipercaya menghidupkan peran sebagai Lee Yang Mi, istri kedua Presiden Direktur WR Group, konglomerat terbesar ketiga di Korea Selatan. Sementara Oh Jung Se berperan sebagai Kwon Jong Wook, putra tertua WR Group.

Sebagai putra sulung, Kwon digambarkan sebagai pria ambisius yang sangat terobsesi dengan kekuasaan. Keberadaan karakter ini akan menambah ketegangan dan keseruan cerita drama Climax.