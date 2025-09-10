Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra

Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)

JAKARTA - Lyodra merilis lagu Bodohnya Aku, pada 22 Agustus 2025. Dalam waktu 2 minggu, video musik lagu tersebut sudah membukukan 2,1 juta views.

Sementara di Spotify, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,3 juta kali. Berikut lirik dan chord gitar Bodohnya Aku.

Bodohnya Aku-Lyodra

Intro

G Cm G Cm

G Cm

Satu yang tak kan ku lupa

Em D

Janjimu kan setia

G Cm

Entah kemana perginya

Em D A

Coba jelaskan padaku

G F D

Yang terjadi di antara kita

Chorus

G Em

Aku harus bagaimana?

C Cm D

Kamu datang semaunya

-Cm Bm C -Em

Mengapa hanya diriku yang terluka

Am D

Ini hati, tolong hargai

Interlude

G Cm D# -Cm

G Cm -D#m

Entah kemana perginya

EmD D A

Coba jelaskan padaku

G F D

Yang terjadi di antara kita