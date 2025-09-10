JAKARTA - Lyodra merilis lagu Bodohnya Aku, pada 22 Agustus 2025. Dalam waktu 2 minggu, video musik lagu tersebut sudah membukukan 2,1 juta views.
Sementara di Spotify, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,3 juta kali. Berikut lirik dan chord gitar Bodohnya Aku.
Intro
G Cm G Cm
G Cm
Satu yang tak kan ku lupa
Em D
Janjimu kan setia
G Cm
Entah kemana perginya
Em D A
Coba jelaskan padaku
G F D
Yang terjadi di antara kita
Chorus
G Em
Aku harus bagaimana?
C Cm D
Kamu datang semaunya
-Cm Bm C -Em
Mengapa hanya diriku yang terluka
Am D
Ini hati, tolong hargai
Interlude
G Cm D# -Cm
G Cm -D#m
Entah kemana perginya
EmD D A
Coba jelaskan padaku
G F D
Yang terjadi di antara kita