HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 10 September 2025 |23:15 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)
JAKARTA - Lyodra merilis lagu Bodohnya Aku, pada 22 Agustus 2025. Dalam waktu 2 minggu, video musik lagu tersebut sudah membukukan 2,1 juta views.

Sementara di Spotify, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 1,3 juta kali. Berikut lirik dan chord gitar Bodohnya Aku.

Bodohnya Aku-Lyodra

Intro
G  Cm  G  Cm

G           Cm
Satu yang tak kan ku lupa
Em     D
Janjimu kan setia
G         Cm
Entah kemana perginya
Em   D           A
Coba jelaskan padaku
     G          F      D
Yang terjadi di antara kita

Chorus
G         Em
Aku harus bagaimana?
C    Cm     D
Kamu datang semaunya
-Cm    Bm          C       -Em
Mengapa hanya diriku yang terluka
Am      D
Ini hati, tolong hargai

Interlude
G  Cm D# -Cm

G    Cm     -D#m
Entah kemana perginya
EmD    D    A
Coba jelaskan padaku
     G          F    D
Yang terjadi di antara kita

