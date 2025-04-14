Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada di Nadimu, OST Film Jumbo

Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada di Nadimu, OST Film Jumbo. (Foto: Visinema)

JAKARTA - Film Jumbo menuai sukses besar di bioskop Tanah Air. Film garapan Visinema itu sukses meraih 3 juta penonton sejak debut pada 31 Maret 2025.

Dengan animo penonton yang sangat tinggi, film Jumbo mendapat penambahan 900 layar. Dengan begitu, ada kemungkinan jumlah penonton film arahan Ryan Adriandhy Halim itu akan terus bertambah.

Seiring dengan popularitas Jumbo, lagu Selalu Ada di Nadimu yang merupakan salah satu OST film tersebut juga cukup ngehits di media sosial. Sounds yang dinyanyikan oleh Prince Poetiray dan Quinn Salman telah digunakan dalam 8.525 video.

Sementara sounds lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari telah digunakan oleh 12.200 video. Nah, penasaran chord gitar dan lirik lagu ciptaan Laleilmanino (Nino RAN, Arya Aditya, dan Ilman Ibrahim) ini? Berikut bocorannya.

Selalu Ada di Nadimu

D Dsus

Kala nanti badai 'kan datang

C#m7b5 F#7 Bm7

Angin akan buat kau goyah

G F#m7 Bm7

Maafkan, hidup memang

Em A

Ingin kau lebih kuat

D Dsus

Andaikan saat itu datang

C#m7b5 F#7 Bm7