Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada di Nadimu, OST Film Jumbo

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |17:13 WIB
Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada di Nadimu, OST Film Jumbo
Chord Gitar dan Lirik Lagu Selalu Ada di Nadimu, OST Film Jumbo. (Foto: Visinema)
A
A
A

JAKARTA - Film Jumbo menuai sukses besar di bioskop Tanah Air. Film garapan Visinema itu sukses meraih 3 juta penonton sejak debut pada 31 Maret 2025.

Dengan animo penonton yang sangat tinggi, film Jumbo mendapat penambahan 900 layar. Dengan begitu, ada kemungkinan jumlah penonton film arahan Ryan Adriandhy Halim itu akan terus bertambah.

Seiring dengan popularitas Jumbo, lagu Selalu Ada di Nadimu yang merupakan salah satu OST film tersebut juga cukup ngehits di media sosial. Sounds yang dinyanyikan oleh Prince Poetiray dan Quinn Salman telah digunakan dalam 8.525 video.

Sementara sounds lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari telah digunakan oleh 12.200 video. Nah, penasaran chord gitar dan lirik lagu ciptaan Laleilmanino (Nino RAN, Arya Aditya, dan Ilman Ibrahim) ini? Berikut bocorannya.

Selalu Ada di Nadimu

D Dsus

Kala nanti badai 'kan datang

C#m7b5 F#7 Bm7

Angin akan buat kau goyah

G F#m7 Bm7

Maafkan, hidup memang

Em A

Ingin kau lebih kuat

D Dsus

Andaikan saat itu datang

C#m7b5 F#7 Bm7

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement