Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 1

JAKARTA - Sinopsis sinetron Gober Parijs Van Java episode 1 bercerita tentang Tisna yang memutuskan pindah ke Bandung. Ia lalu mencari kontrakan untuk keluarganya, namun harganya cukup mahal dan rata-rata tahunan.

Tisna memutuskan mendatangi Cecep untuk mencari info kontrakan. Pria itu kemudian meminta bantuan Didu untuk mencari kontrakan yang bisa dibayar bulanan. Didu pun mencari kontrakan setelah bekerja sebagai driver Gober.

Namun ternyata mencari kontrakan berharga ekonomis yang bisa dibayar bulanan tak semudah itu. Didu nyaris menyerah karena tidak menemukan kontrakan untuk Tisna. Dia pun mulai curhat ke Iim tentang permasalahan itu.

Iim memberitahu Didu kalau dekat rumahnya ada kontrakan kosong. Didu pun memberitahu Cecep kalau dekat rumah Iim ada kontrakan kosong dan bisa diisi langsung segera. Cecep meminta Tisna menghubungi Iim untuk melihat kontrakan tersebut.

Tisna kemudian bertemu Iim untuk melihat kontrakan itu. Ia merasa cocok dengan kontrakan itu dan langsung menyewanya. Sementara itu, Benny yang sedang berjalan sambil bermain handphone diikuti dua penjambret.