Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 223

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 223 bercerita tentang Amira yang terus mengganggu Vernie. Tujuannya, agar perempuan itu mengizinkan Amira untuk melakukan tes DNA atas Arkana.

Sementara Noah sangat kesal pada Maudy yang salah menunjukkan selimut Arkana. Di lain pihak, Elang akhirnya mencari tahu tentang emas milik Bidan Indah dengan mengecek CCTV.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Sementara Vernie memutuskan membawa pulang paksa Arkana agar Amira dan Biru tidak leluasa menemui Arkana. Apakah Amira berhasil menjebak Vernie agar mau melakukan tes DNA terhadap Arkana?

Jangan lewatkan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

