Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 17

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |20:28 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 17
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 17. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Wildan diperiksa oleh polisi perihal dirinya menyuruh cleaning service mengunci Alya. Mereka juga bertanya tentang insiden tikus-tikus. Wildan sadar kalau tikus-tikus itu adalah kelakuan Jenny. Wildan melindungi Jenny agar tidak ikut terseret. Jenny sedih dan memohon kepada Devan bahkan sampai berlutut.

Alya yang sebenarnya dari tadi tidak tega Wildan ditangkap, akhirnya meminta Devan untuk mencabut tuntutannya. Devan akhirnya setuju, tetapi Jenny malah mengira Alya melakukan ini untuk cari perhatian. Devan yang mendengarnya langsung menegur Jenny dan menekankan kalau keluarga Wildan nekat mencelakai atau mengganggu mereka lagi, Devan tidak akan segan-segan menyeret mereka ke jalur hukum.

Sementara itu, Cakra menyebut-nyebut nama Alya saat dia tak sadar. Hal ini membuat Herman kesal karena merasa Cakra masih menyimpan perasaan dengan Alya.

Apakah Jenny akan jera atas perbuatannya? Akankah Cakra dapatkan kembali perhatian Alya? Saksikan Layar Drama “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap Selasa - Minggu pukul 21.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

