Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Manajer Pastikan Amanda Manopo dan Kenny Austin Menikah Besok

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |19:32 WIB
Manajer Pastikan Amanda Manopo dan Kenny Austin Menikah Besok
Amanda Manopo dan Kenny Austin (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar pernikahan pasangan artis Kenny Austin dan Amanda Manopo dibenarkan oleh manajer sang aktris, Ricco Richardo. 

Saat dikonfimasi awak media melalui pesan singkat, Ricco membenarkan kabar pernikahan Amanda dan Kenny. Pernikahan itu digelar di salah satu hotel bintang lima bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Oktober 2025. 

"Iya benar," tulis Ricco singkat. 

Kabar pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin sebelumnya diumumkan dari salah satu unggahan di akun Instagram @OfficialRCTI. 

Dalam unggahan tersebut, tertulis bahwa hubungan mereka yang berawal dari sebuah proyek sinetron menjadi sebuah kenyataan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388//kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175240//amanda_manopo_kenny_austin-bLzK_large.jpg
Heboh, Amanda Manopo dan Kenny Austin Diisukan Menikah 10 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/598/3173262//still_single-5lCN_large.jpg
Yuki Kato dan Kenny Austin Saling Pandang di Series Still Single, Segera Tayang di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/598/3172733//kenny_austin_jadi_peran_antagonis_di_sinetron_cinta_sepenuh_jiwa-HpeX_large.JPG
Bintangi Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, Kenny Austin Ungkap Jadi Karakter Antagonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/598/3172730//cinta_sepenuh_jiwa-nzPc_large.JPG
Cut Syifa Cerita Jadi Chef di Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, Tayang di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/598/3172402//cinta_sepenuh_jiwa-7nGq_large.jpg
Cinta Sepenuh Jiwa, Sinetron Baru Cut Syifa dan Ibrahim Risyad Tayang di RCTI Hari Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement