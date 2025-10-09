Manajer Pastikan Amanda Manopo dan Kenny Austin Menikah Besok

JAKARTA - Kabar pernikahan pasangan artis Kenny Austin dan Amanda Manopo dibenarkan oleh manajer sang aktris, Ricco Richardo.

Saat dikonfimasi awak media melalui pesan singkat, Ricco membenarkan kabar pernikahan Amanda dan Kenny. Pernikahan itu digelar di salah satu hotel bintang lima bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Oktober 2025.

"Iya benar," tulis Ricco singkat.

Kabar pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin sebelumnya diumumkan dari salah satu unggahan di akun Instagram @OfficialRCTI.

Dalam unggahan tersebut, tertulis bahwa hubungan mereka yang berawal dari sebuah proyek sinetron menjadi sebuah kenyataan.