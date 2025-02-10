Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 1-2

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |19:44 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 1-2
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 1-2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 1-2 bercerita tentang Nurmala yang merasa kecewa terhadap kekasihnya, Andra. Hal itu setelah pria itu meninggalkannya saat hamil.

Padahal, Andra sempat berjanji akan menikahi Nurmala dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Namun pria itu justru menghilang tanpa kabar.

Nurmala pun terpaksa menjalani hidup sendiri hingga berusaha menggugurkan kandungannya. Namun usahanya itu sia-sia. Bayi itu tetap bertahan hingga dilahirkannya dengan sehat.

Demi membesarkan sang putri, Kasih, Nurmala bekerja sebagai LC. Di luar profesi ibunya, Kasih tumbuh dengan baik dan memiliki hati yang bersih. Dia pun sangat menyayangi ibunya meski Nurmala tak memerhatikannya. 

Untuk membantu perekonomian Nurmala, Kasih pun berinisiatif untuk berjualan kue. Konflik besar dihadapi Nurmala saat pemilik kontrakan menagih sewa rumahnya.

Halaman:
1 2
