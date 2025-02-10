Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 356: Reno Diburu Polisi

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 356 bercerita tentang Ayu yang memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Adisty dan Pasha pun mau tidak mau menerimanya.

Namun Adisty dan Pasha ingin menemani Ayu hingga Reno pulang. Ayu sedih karena masih belum percaya kalau suaminya itu melakukan kejahatan besar.

Tak lama kemudian, Daniel datang dan mengatakan bahwa dia akan membuka kembali kasus Andrew. Ia juga sudah menyiapkan bukti video rekayasa yang dibuat Reno ketika di dalam bar.

Ayu, Adisty, dan Pasha syok. Apalagi setelah mereka tahu kalau Daniel ternyata sudah lama menyelidiki kasusnya. Sementara itu, Reno pergi ke makam sang ibu untuk menumpahkan kesedihannya.

Paginya, Reno melarikan diri, namun ternyata pergerakannya sudah terlacak Polisi. Hampir saja Reno tertangkap saat bensin mobilnya habis, namun ia berhasil kabur.