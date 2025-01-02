Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 93

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |20:47 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 93
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 93. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 93 bercerita tentang Biru yang tiba-tiba punya perasaan tak enak setelah mendekor kamar Amira.

Dia kemudian mengecek kondisi Ratna dan Amira di ICU. Ibunya terlihat stabil, namun Amira terlihat tidak baik-baik saja. Dia kemudian harus melakukan transfusi darah karena HB-nya turun. 

Amira sempat mengalami kritis sampai henti jantung. Biru terlihat sangat khawatir karena melihat betapa besar pengorbanan Amira untuk keluarganya. 

Di sisi lain, Ratna tiba-tiba mengeluarkan air mata sedangkan Arkana bermimpi buruk tentang Amira. Sementara itu, Chandra akhirnya mengetahui motif Maudy yang ingin tes donor hati. 

Ternyata, Maudy melakukan itu karena masih ingin mendekati Biru. Chandra yang berniat menjauhkan Maudy dari Biru mengajaknya ke Singapura dengan alibi fisioterapi Maudy. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
