Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 90-91

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 90-91 bercerita tentang Vernie yang punya rencana jahat untuk menggagalkan Amira mendonorkan hatinya untuk Ratna. Dia membawa Arkana menjenguk Ratna ke rumah sakit.

Saat melihat Arkana tengah asik ngobrol dengan Amira, Biru, dan Ratna, Vernie akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalankan rencana jahatnya dengan menuangkan pencahar ke gelas Amira.

Sementara itu Chandra mendatangi Maudy dan mengatakan bahwa villa tersebut adalah miliknya sebelum dijual ke Aditya. Sarnie diam-diam melihat kedekatan mereka dan menyangka kalau pelakor yang dulu viral adalah Maudy.

Amira dan Biru yang tidak bisa tidur karena kepikiran operasi keesokan hari, akhirnya memutuskan sholat bersama dan berdoa supaya pikiran menjadi tenang. Di sisi lain, ternyata Ratna melakukan hal yang sama.

Saat menunggu masuk ruang operasi, Lusi datang untuk menyemangati Ratna dan Amira. Biru menguatkan Amira dan mencium keningnya, membuat Ratna dan Lusi tersenyum haru.