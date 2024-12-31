Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 90-91

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:16 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 90-91
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 90-91 bercerita tentang Vernie yang punya rencana jahat untuk menggagalkan Amira mendonorkan hatinya untuk Ratna. Dia membawa Arkana menjenguk Ratna ke rumah sakit.

Saat melihat Arkana tengah asik ngobrol dengan Amira, Biru, dan Ratna, Vernie  akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalankan rencana jahatnya dengan  menuangkan pencahar ke gelas Amira.

Sementara itu Chandra mendatangi Maudy dan mengatakan bahwa villa tersebut adalah miliknya sebelum dijual ke Aditya. Sarnie diam-diam melihat kedekatan mereka dan menyangka kalau pelakor yang dulu viral adalah Maudy.

Amira dan Biru yang tidak bisa tidur karena kepikiran operasi keesokan hari, akhirnya memutuskan sholat bersama dan berdoa supaya pikiran menjadi tenang. Di sisi lain, ternyata Ratna melakukan hal yang sama.

Saat menunggu masuk ruang operasi, Lusi datang untuk menyemangati Ratna dan Amira. Biru menguatkan Amira dan mencium keningnya, membuat Ratna dan Lusi tersenyum haru. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement