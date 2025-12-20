Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31

Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNC Media & Entertainment terus memperkuat komitmennya menghadirkan tayangan prime time berkualitas yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia.

Melalui empat stasiun televisi nasional: RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews, pemirsa disuguhkan ragam hiburan dan informasi yang lengkap, relevan, serta mudah diakses melalui siaran digital.

Beragam genre unggulan hadir siap menemani waktu prime time, mulai dari ajang pencarian bakat, hiburan musik, game show, film blockbuster kelas dunia, hingga talk show terpercaya.

RCTI Channel 28 akan memanjakan penontonnya dengan program-program favorit keluarga, salah satunya MasterChef Indonesia. Program ini kembali hadir bersama Chef Juna serta dua juri baru, Chef Karen Carlotta dan Chef Norman Ismail. Program ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB.

RCTI juga menghadirkan Indonesian Idol Season XIV yang akan menggaet sederet juri baru menemani BCL, Maia Estianty, Judika, dan Rossa. Beberapa juri baru itu adalah David Bayu, Raisa, hingga Reza Arap.

Karena itu, jangan sampai kelewatan menonton Indonesian Idol Season XIV eksklusif hanya di RCTI Channel 28, mulai Senin, 22 Desember 2025, pukul 21.15 WIB.

Sementara itu, MNCTV Channel 29 konsisten memperkuat posisinya sebagai Rumahnya Keluarga dan Rumahnya Dangdut. Gameshow fenomenal Super Deal Indonesia hadir bersama Irfan Hakim, setiap Senin-Kamis pukul 19.30 WIB.

Dari panggung dangdut, mimpi besar juga lahir melalui KDI 2025 yang tayang setiap Jumat, pukul 19.30 WIB. Dipandu Okky Lukman dan Vega Darwanti, ajang ini menggaet Inul Daratista, Iis Dahlia, Caren Delano, dan Ayu Ting Ting sebagai juri.

MNCTV juga menghadirkan DMD Panggung Rezeki yang tayang setiap Senin–Kamis pukul 21.00 WIB dan Sabtu–Minggu pukul 19.30 WIB. Program ini dipandu Irfan Hakim dan menyuguhkan hiburan musik dangdut yang meriah.