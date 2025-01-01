Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 92

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |21:53 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 92
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 92. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 92 bercerita tentang Amira yang akhirnya menjalani operasi donor hati untuk Ratna. Di alam bawah sadarnya, Amira teringat pada Nada.

Sementara itu, Jamie mendatangi Biru di rumah sakit karena ada beberapa berkas cafe yang perlu ditanda tangan. Biru meminta Jamie untuk membantu Lusi mendekor kamar Amira. 

Seketika Lusi menyadari kesamaan wangi parfum Jamie dengan jaket misterius itu. Jamie tercekat lalu mengelak. Sementara Vernie datang menjenguk Ratna setelah operasi. 

Noah dan Vernie bersandiwara di depan Biru. Noah menghindar dari Vernie dengan alibi harus kembali ke kantor. Vernie berusaha mengejar Noah dan menanyakan kenapa pria itu mendatangi Amira.

Amira dan Ratna berhasil melewati operasi dengan baik dan dipindahkan ke ICU untuk pemantauan lebih lanjut. Saat sadar, Amira langsung bertanya tentang kondisi Ratna.

Sikap Amira itu menyadarkan Biru bahwa istrinya tersebut sangat baik dan tulus pada ibunya. Biru kemudian mengabarkan Noah kalau operasi hati Ratna berjalan lancar. 

Mendengar itu, Vernie kesal dan meminta izin pada Biru untuk menjenguk Ratna. Biru awalnya melarang, namun akhirnya memperbolehkan dengan peringatan tegas untuk Vernie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement