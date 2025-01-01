Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 92

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 92 bercerita tentang Amira yang akhirnya menjalani operasi donor hati untuk Ratna. Di alam bawah sadarnya, Amira teringat pada Nada.

Sementara itu, Jamie mendatangi Biru di rumah sakit karena ada beberapa berkas cafe yang perlu ditanda tangan. Biru meminta Jamie untuk membantu Lusi mendekor kamar Amira.

Seketika Lusi menyadari kesamaan wangi parfum Jamie dengan jaket misterius itu. Jamie tercekat lalu mengelak. Sementara Vernie datang menjenguk Ratna setelah operasi.

Noah dan Vernie bersandiwara di depan Biru. Noah menghindar dari Vernie dengan alibi harus kembali ke kantor. Vernie berusaha mengejar Noah dan menanyakan kenapa pria itu mendatangi Amira.

Amira dan Ratna berhasil melewati operasi dengan baik dan dipindahkan ke ICU untuk pemantauan lebih lanjut. Saat sadar, Amira langsung bertanya tentang kondisi Ratna.

Sikap Amira itu menyadarkan Biru bahwa istrinya tersebut sangat baik dan tulus pada ibunya. Biru kemudian mengabarkan Noah kalau operasi hati Ratna berjalan lancar.

Mendengar itu, Vernie kesal dan meminta izin pada Biru untuk menjenguk Ratna. Biru awalnya melarang, namun akhirnya memperbolehkan dengan peringatan tegas untuk Vernie.