Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 294

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 294 bercerita tentang Adisty yang salam paham ketika melihat Pasha tampak berlutut dan memegang cincin di hadapan Hanna.

Dia mengira, Pasha melamar Hanna. Padahal, kejadian yang sebenarnya adalah Pasha hanya mengambilkan cincin Hanna yang jatuh. Pasha kemudian mendatangi Adisty untuk membahas soal hasil tes DNA.

Namun pikiran Adisty dipenuhi asumsi bahwa Pasha sudah melamar Hanna. Di rumah sakit, Aga cerita pada Gerry soal lamarannya ke Adisty. Namun Aga merasa bersalah karena waktunya tidak tepat.

Aga kemudian mendapat pasien yang tengah hamil dan stroke. Namun sayangnya, dia tidak berhasil menyelamatkan pasien itu beserta anaknya. Hal itu membuat Panca, suami pasien marah histeris dan menyalahkan Aga.

Saat Pasha menjenguk David, ia bertemu Pahlevi dan Anto. Saat itu, Anto mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi David jika dipindahkan ke penjara. Pasha sedih karena mau bagaimanapun, David adalah orang yang telah mengurusnya.