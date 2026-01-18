Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Prekuel The Conjuring: First Communion Bakal Tayang September 2027

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |11:06 WIB
Prekuel The Conjuring: First Communion Bakal Tayang September 2027
Foto: Blood Disgusting
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia bagi para pecinta film horor. Rumah produksi, Warner Bros telah menetapkan tanggal rilis film prekuel The Conjuring: First Communion pada 10 September 2027.

Melansir Bloody Disgusting, detail plot pada prekuel film The Conjuring ini masih dirahasiakan. Nantinya, film ini akan disutradarai oleh Rodrigue Huart, berdasarkan skrip karya Richard Naing & Ian Goldberg. 

Produser franchise Peter Safran mengatakan, film horor The Conjuring memiliki banyak kisah yang bisa terus digali dan menarik bagi para penonton. Terlebih waralaba The Conjuring yang telah mencuri perhatian para penikmat horor sejak 2013 lalu.

“Masih banyak hal yang belum kami gali. Jadi sebenarnya, saya pikir ada banyak cara yang sangat menarik untuk melanjutkan baik film maupun televisi. Itu akan sangat memuaskan. Orang-orang telah mengikuti perjalanan ini bersama kami selama belasan tahun sekarang. Saya pikir mereka menginginkan lebih,” ungkap Peter Safran.

Selain alur cerita, Warner Bros juga masih merahasiakan terkait pemeran Ed dan Lorraine Warren. Belum pasti apakah aktor Patrick Wilson dan Vera Farmiga akan kembali memerankan karakter pasutri paranormal yang ikonik ini. 

Sementara itu, The Conjuring sendiri adalah film horor yang memiliki delapan film terpisah. Pertama, ada The Conjuring yang rilis di tahun 2013.

Film tersebut menjadi perkenalan para penonton dengan sepasang suami istri yang berprofesi sebagai paranormal, Ed dan Lorraine Warren. 

Halaman:
1 2
