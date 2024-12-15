Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 293, Minggu 15 Desember 2024: Permintaan Maaf David pada Adisty

Elena berencana mencari Rio agar David bisa keluar dari masalah ini. Namun, di saat yang bersamaan, KATRINA (20), saudari sepupunya yang seorang gold digger, datang. Elena sebenarnya merasa ada yang tidak beres dengan kedatangan Katrina, tetapi ia terpaksa mengiyakan permintaan Katrina untuk tinggal di rumah. Meski begitu, Elena meminta bantuan Katrina untuk menemaninya ke Bogor mencari Rio. Katrina merasa ada sesuatu yang lagi mengganggu Elena.

Sementara itu, Reno mengambil alih perusahaan David. Elena tidak terima karena Reno telah menusuk David dari belakang. Elena mengancam akan melaporkan Reno terkait kasus Indira. Namun, Reno justru santai, dia bilang David memang masuk penjara karena ulah David sendiri dan malah menawarkan Elena untuk bekerja sama dengannya, apalagi mengingat Adisty ternyata adalah anak kandung pertama David.

Pasha dan Adisty melakukan Tes DNA ulang. Keduanya memberi tahu pasangan masing-masing. Aga merasa galau dengan situasi ini. Ia tidak ingin kehilangan Adisty setelah sebelumnya kehilangan Arumi.

Di sisi lain, David sudah sadar dan sedang dalam masa pemulihan. Adisty menjenguk David, tetapi ia masih ragu apakah David benar-benar ayah kandungnya, mengingat apa yang pernah David hampir lakukan padanya. David meminta maaf kepada Adisty karena sebagai ayah, ia telah melakukan banyak kesalahan. Adisty pun meminta David untuk beristirahat saja dan tidak memikirkan apa pun sampai hasil tes DNA terbaru keluar. Hubungan mereka belum tentu benar-benar sebagai ayah dan anak.

Akankah Adisty terbukti anak kandung David dari hasil tes DNA? Apakah hubungannya dengan Aga akan kandas? Saksikan Layar Drama Cinta Berakhir Bahagia setiap hari pukul 22.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa

